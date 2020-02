Aleksandra Domańska chwali się ZDJĘCIEM Z KROWĄ: "Oto właśnie moje życie miłosne" (FOTO)

Choć Aleksandra Domańska dała się poznać dzięki rolom w serialach i komediach romantycznych, spora część kojarzyć ją może również z prężnej działalności w mediach społecznościowych. To właśnie tam jakiś czas temu zainicjowała akcję "Ciało bogini za nic się nie wini", poprzez którą namawia inne kobiety do akceptacji swoich niedoskonałości. Nie dziwi zatem fakt, że Ola nie ma najmniejszego problemu z tym, by regularnie raczyć fanów zdjęciami nieco odbiegającymi od tego, co można dziś zobaczyć na większości profili znanych osób. Pewnej siebie 30-latce zdarza się przyjść na ściankę bez makijażu czy pochwalić się fotografią z nadprogramową fałdką.