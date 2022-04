Aleksandra Domańska GANI Marcina Hakiela za jego publiczne wywody o rozwodzie: "DOROŚNIJ, KOLEŚ"

Ktos666 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mąż mojej siostry ja zdradził a teraz rozwód najciekawsze jest to że to on ja oczernia i mówi ludziom że go wyganiała z domu nie miał gdzie się podziać i że to ona go zdradziła. A ludzie łykają wszystko co on mówi a jest oszustem i już oszukiwał kobiety już wcześniej. Ten kto dużo mówi do ludzi ma wiele na sumieniu...