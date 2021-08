Aleksandra Domańska po raz pierwszy pokazuje CIĄŻOWY BRZUCH (FOTO)

Ana 24 min. temu zgłoś do moderacji 34 5 Odpowiedz

A ja nie kumam, że wciąż ktoś może nie kumać, że ktoś wierzy w Boga i że są naprawdę wartościowi księża. Każdy ma prawo do tego czy chce wierzyć czy nie i każdy ma prawo do tego, żeby nie być ocenianym... Naprawdę tak jak są słabi księża, tak są też słabi nauczyciele, lekarze, ludzie...zawsze ktoś się kiepski się znajdzie. Trzeba tylko pamiętać, że są też bardzo wartościowi księża czy nauczyciele. Szacunek do swoich wyborów to podstawa. Jedyne co powinno dziwić to, że są ludzie którzy krzywdzą innych i nie mają wyrzutów sumienia z tego tytułu. Niech każdy żyje jak chce i dokonuje wyborów, które dotyczą go bezpośrednio i nie krzywdzą innych.