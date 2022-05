Aleksandra Domańska PRZEPRASZA (?) Marcina Hakiela po poniżeniu go na Insta: "To nie było eleganckie"

Kolejnie dni mijają, a rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela nadal rozgrzewa do czerwoności tabloidowe nagłówki. Sprawa najpewniej zdążyłaby już nieco przycichnąć, gdyby Hakielowi nie wzięło się na telewizyjną wylewność w ostatnim odcinku Miasta kobiet. Mimo początkowych zapewnień, że oboje małżonkowie zamierzają się powstrzymać od komentarzy w sprawie, tancerz postanowił opowiedzieć Aleksandrze Kwaśniewskiej, jak to Kasia Cichopek "pływa teraz pod inną banderą". Wprost niczego co prawda nie powiedziano, ale każdy zdołał chyba wyłapać marynistyczną alegorię zdrady małżeńskiej.

Choć swymi łzawymi wynurzeniami Hakiel zdołał zaskarbić sobie sympatię sporej części widowni, znaleźli się tacy, którzy zamiast złamanego serca dostrzegli emocjonalny ekshibicjonizm uprawiany kosztem matki jego dzieci. Taką właśnie opinię wyrobiła sobie Aleksandra Domańska, która w paru komentarzach na Instagramie jasno dała do zrozumienia, co sądzi na temat tego typu "rozstaniowych" wywiadów.

Co za żenujący materiał. Gość zdradza prywatne sprawy dotyczące kobiety, która jest matką jego dzieci. Wtf?! Grow up, dude. (...) Ja pie*rzę, co za brak taktu. ŻYCIE PŁYNIE, CHŁOPIE. Nic nie jest stałe - grzmiała w mediach społecznościowych Domańska.

Wychodzi jednak na to, że swoją opinią celebrytka podzieliła się w momencie chwilowego uniesienia. Kilka dni po zamieszczeniu pierwszego komentarza postanowiła bowiem odnieść się do mocnych słów swojego autorstwa.

Komentarz na temat wywiadu Hakiela nie był elegancki z mojej strony - oceniła lapidarnie Domańska.

To w zupełności by wystarczyło, choć należy zaznaczyć, że aktorka uniknęła słowa "przepraszam". Na dokładkę dodała inspirującą (?) grafikę, której hasło mogłoby posłużyć jej za impuls do przekazania Hakielowi znaku pokoju.

Umiejętność obserwowania innych bez osądzania ich jest najwyższą formą inteligencji - czytamy głębokie hasło.

Myślicie, że Marcinowi zrobiło się lepiej po takich "przeprosinach"?