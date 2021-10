Aleksandra Domańska ubolewa, że nie mieści się w jeansy sprzed ciąży: "Tytuł PIERWSZEJ NAIWNIACZKI jest ze mną od lat" (FOTO)

Jjj 29 min. temu zgłoś do moderacji 17 14 Odpowiedz

Na tym zdjęciu jest cała bylejakość, o której mówiła Kaczorowska! Nie rozumiem po co to pokazywać? Bez tego zdjęcia nikt by jej nie uwierzył? Sama sobie prywatnie bym takiego zdjęcia nie zrobiła bo nie ma tu nic do podziwiania. Niech wrzuci zdjęcie kupy bo też jest prawdziwa.