Świeżo upieczona mama Aleksandra Domańska broni imion neutralnych płciowo: "TO NIE JEST ŻADEN WYBRYK NATURY"

Aleksandra Domańska została mamą. Aktorka, która niezwykle rzadko dzieli się informacjami dotyczącymi życia prywatnego, we wtorek umieściła na swoim Instagramie wylewny wpis, emocjonalnie witając na świecie swoją pierwszą pociechę.

Nowinie o narodzinach potomka nie towarzyszyła jednak informacja o jego płci czy imieniu. Dociekliwi fani zalewali Domańską komentarzami z prośbą o zdradzenie tajemnicy, jednak świeżo upieczona mama pozostawała nieugięta. Aktorka wyznała, że nie ma zamiaru wyjawiać płci malucha, a imię które wybrała, pasuje zarówno do dziewczynki, jak i chłopca.

Imię gender neutralne, moi mili hejterzy, to nie jest żaden wybryk natury. Takim imieniem jest na przykład Alex, Kai, Max, Eli, Ari, Ariel, Aron, Sasha - broniła swojego wyboru. Czy są one wydziwaczone? Dziękuję Ci losie, że moje życie obfituje w takie chwile, wydarzenia i ludzi, dzięki którym czyjeś imię nie jest dla mnie powodem do niezdrowej ekscytacji. Życzę Wam jak najlepiej i dużo akceptacji - zakończyła.