Aleksandra Domańska URODZIŁA! (FOTO)

Najdroższa, najbliższa i nieznajoma. Siedzę obok Ciebie na łóżku, gdy tripujesz na bólu, cała spocona i słaba. Jestem tam ja i wszystkie wnuczki wszystkich czarownic, których nie udało im się spalić. Kładę chłodne ręce na Twoich spiętych barkach i całuję zapłakane policzki. Nie mam Ci za wiele do powiedzenia. Jesteś dzielna. I nie - nie mówię tu o Tobie jako mamie (to zdjęcie może tak sugerować), bo może mamą nie jesteś, lecz przede wszystkim o Tobie jako Tobie! Niezależnie od tego, co podpowiada Ci Twój umysł, jesteś super dzielna. (...) Każda przynosi coś innego i każda mija. Po to, żeby zaraz wrócić. I takie to życie. I tak w koło Macieju. You go girl!!! You kurde GO GIRL!!! YOU GO GIRL DO JASNEJ CHOLERY!!!!! A jak jeszcze nie czujesz, żeby GO TO PO PROSTU STAY I CHU* Widocznie jeszcze nie czas. Ty wiesz najlepiej. Jestem. Jesteś. I niech to wystarczy na dziś. Dziękuję Tobie i mnie i Tobie Mamo - napisała.