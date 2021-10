Aleksandra Domańska o płci dziecka: "Imię jest NO GENDER!"

Póki co, Domańska nie zdecydowała się na ujawnienie światu płci i imienia nowo narodzonej pociechy. Wygląda jednak na to, że znaleźli się tacy, którzy podjęli próby ustalenia płci dziecka aktorki na podstawie jej najnowszego instagramowego wpisu. We wtorek świeżo upieczona mama postanowiła odnieść się do spekulacji, zamieszczając na InstaStories krótki wpis.