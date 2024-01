Aleksandra Domańska wprost o cieniach macierzyństwa: "Do tej pory jeszcze nie doszłam do siebie. Mam w sobie DUŻO ŻALU"

Nie 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jakby była zwykłą, samodzielną mamą to nie miałaby czasu na takie rozmyślania i bolączki. Pisze to jako samodzielna mama zawożąca dzieci autobusem do przedszkola, potem jadąca do pracy kolejnym autobusem, pracująca 8 godzin dziennie, potem znowu jadąca autobusem do przedszkola, a następnie na zakupy i do domu. A w domu gotowanie, karmienie, kąpiele, pranie i sprzątanie. Pewnie byłoby łatwiej gdyby tatuś płacił alimenty, ale przy ogólnopolskiej całkowitej akceptacji dla alimenciarzy to codziennie dziękowałam, że udało mi się jakimś cudem kupić mieszkanie na kredyt pod miastem...Przez ostatnie 10 lat naprawdę nie miałam czasu się zastanowić nad swoim wewnętrznym dzieckiem, moimi emocjami i czy mam w sobie zal, ból albo cokolwiek innego...Teraz jak dzieci są starsze i mam trochę więcej czasu to jedyne myśli jakie mam to takie, że super, że moje dzieci są zdrowe i jakoś daje radę to wszystko ogarnąć.