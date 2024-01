Internautka do Klaudii Halejcio: "Dlaczego wykorzystujesz mamę do opieki nad córką?". Celebrytka ODPOWIEDZIAŁA

Kxi 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak mama dostaje więcej kasy niż by zarobiła w inny sposób to jest to bardzo dobry układ dla wszystkich. Jakby miała to robić za darmo to byłby to chory układ. A swoją drogą kto to jest ta halejka, że ma takiego bogatego faceta? Kurcze mi się zawsze wydawało, że naprawdę laska musi być sexi żeby mieć kasiastego.