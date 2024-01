Wakacje Klaudii Halejcio na Malediwach: deszcz, "śmierdzące" małże i PIĘCIOGWIAZDKOWY HOTEL. Za nocleg zapłacili FORTUNĘ!

Zobacz także: Klaudia Halejcio tłumaczy się z kontrowersyjnego Tiktoka. Co na to mama jej pasierbicy?

W sylwestra zapracowana Klaudia Halejcio postanowiła w związku z tym nieco wypocząć i zafundowała sobie wraz z narzeczonym zagraniczny wyjazd tylko we dwoje. 33-latka po raz kolejny postawiła na Malediwy. Niestety wyczekane wakacje zakochanych od początku nie są takie, jak sobie wymarzyli. Nie dość, że pogoda, jaką zastali na miejscu, jest dużym rozczarowaniem , to w sylwestrową noc zostali uraczeni znienawidzonymi małżami.

To tutaj wypoczywa z narzeczonym Klaudia Halejcio. Cena hotelu za noc zwala z nóg

Całe szczęście Klaudia i Oskar mają do swojej dyspozycji luksusowy resort. Rodzice Nel zatrzymali się w pięciogwiazdkowym obiekcie, którego ceny za noc w zależności od terminu wahają się od pięciu do nawet 10 tysięcy złotych. W położonym na wyspie hotelu mają do swojej dyspozycji plażę, baseny, spa, centrum fitness i cztery restauracje. Wszystkie z oferowanych przez obiekt willi mają też prywatny basen. Oprócz tego goście mogą spróbować szerokiej gamy sportów wodnych takich jak m.in. nurkowanie czy pływanie na desce SUP.