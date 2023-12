Klaudia Halejcio poleciała na sylwestra na Malediwy. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. "ZAŁAMANA JESTEM"

Jak na zawodową influencerką przystało, Halejcio nie zapomniała rzecz jasna zrelacjonować wyprawy na Instagramie. W niedzielę celebrytka opublikowała na swoim profilu kilka ujęć z lotniska, w tym kadry wykonane tuż po dotarciu do celu. Niestety wygląda na to, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Na miejscu celebrytkę powitał bowiem ulewny deszcz, którego ta wyraźnie się nie spodziewała.

W dalszej części relacji Halejcio podzieliła się z fanami kolejnymi kadrami podkreślającymi, jak bardzo jest rozczarowana pogodą, którą zastała po przylocie. Na jednym z nagrań widać, jak zasmucona i okryta szalikiem Chanel celebrytka spaceruje u boku ukochanego, kryjąc się pod parasolem. Oskar wyraźnie próbował uratować sytuację, śpiewając lubej do ucha i tłumacząc jej, że deszcz jest potrzebny naturze. Halejcio nawet się uśmiechnęła, jednak nie wydawała się w pełni usatysfakcjonowana takim tłumaczeniem. Kolejne punkty wycieczki z pewnością nie poprawiły jej humoru - pod nagraniem ukazującym wzburzony ocean celebrytka wyraźnie dała do zrozumienia, że ma dość.

Następnie celebrytka i jej ukochany zaliczyli niewątpliwie emocjonujący rejs łódką wśród pieniących się fal - podczas którego Halejcio drżała o los swych bagaży. Choć według relacji celebrytki łódź musiała wykonywać specjalne manewry, by uniknąć wywrócenia, ostatecznie podróż zakończyła się szczęśliwie i narzeczeni dotarli do hotelu cali i zdrowi. Halejcio nie zapomniała rzecz jasna oprowadzić obserwatorów po miejscu noclegu, wraz z ukochanym nagrała też pamiątkowe wideo. Na wspomnianym klipie celebrytka postanowiła zaprezentować fanom uroki pobytu na Malediwach, pokazując m.in., jak ona i Oskar przechadzają się, trzymając w dłoniach powyginany od wiatru parasol lub próbują wypoczywać na leżaczkach przemoczeni od deszczu.

Jakby było tak ciepło, to byś się mogła źle zaaklimatyzować. Nie ma się co zastanawiać, przejmować. Jest po prostu sezon na Malediwach, przejściowe opady są zupełnie normalne, bardzo dobrze, że pada deszcz, jest przynajmniej woda, no bo jak nie ma wody, no to wiecie, nie ma życia. No ile można tego słońca - mówił, gdy Halejcio walczyła z wiatrem na pomoście.