Aleksandra Domańska wybrała się z synem na "wagary". 2,5-roczny Ariel wygląda jak cherubinek (FOTO)

Gawel 5 min. temu

Mimo że ma określone narządy płciowe, to pewnie wmawia temu dziecku że jak dorośnie to sobie wybierze płeć, powiem wam z doświadczenia że ludziom można wmówić najgłupsze rzeczy, a co dopiero gdy matka wmawia coś małemu dziecku, to dziecko przyjmuje to jako prawdę objawioną