Aleksandra Domańska objaśnia zawiłe kwestie wyboru imienia dla syna: "Historycznie ARIEL jest imieniem MĘSKIM"

Wyjaśniłam, że wybrałam imię, które aktualnie jest gender neutral, ale oryginalnie, historycznie imię Ariel jest imieniem męskim. Co do wychowania gender neutral - nie znam się na tym i nie stosuję. Jeśli mój syneczek, dziedzic Ariel, zdecyduje sobie później inaczej - proszę bardzo - wyjaśniła aktorka wszystkim zainteresowanym.

Byłam sobie na Goa podczas jednej z moich samotnych podróży i ostatniego dnia nakupowałam bardzo dużo materiałów indyjskich - zaczęła. Poszłam na pocztę, żeby sobie je wysłać do domu, a przede mną stała zachwycająca para - mężczyzna i kobieta. On nadawał paczkę i musiał się podpisać. No i podpisał się... imieniem Ariel. Wtedy wszystko się zatrzęsło, po prostu zwaliło mnie z nóg. Uznałam to za absolutnie najpiękniejsze męskie imię na świecie - prawiła podekscytowana, kontynuując po chwili: