Aleksandra Domańska w końcu ujawnia, jak nazwała synka! Nadała mu imię NEUTRALNE PŁCIOWO

Boję się co będzie za kilka lat. Od jakiegoś czasu ludzkie imiona nadaje się zwierzętom np. do psa właścicielka woła stanisław lub karol ( pisownia celowa), a ludziom takie jak kiedyś nadawano zwierzętom max itp. Brakuje mi jeszcze by matka wołała do córki : Krasula do domu na obiad. Zidiocenia ciąg dalszy, to już cecha szczególna celebrytów. Na wyścigi pokazują swą ,,oryginalność'' Mam nadzieję, że pisząc ,,właścicielka psa'' nie uraziłem uczuć w/w, ale jeśli tak to niech mnie pozwie, ale osobiście.