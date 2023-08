Aleksandra Grysz miała rodzić w podobnym terminie do Tomaszewskiej. "Jedna z pierwszych dowiedziała się, że coś jest nie tak"

Niestety sukcesy na polu zawodowym nie szły w jej przypadku w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. W lipcu Grysz poinformowała na Instagramie, że straciła ciążę w trzecim miesiącu. Razem z ukochanym spodziewali się córki. Mimo trudnych przeżyć prezenterka jest gotowa do powrotu do pracy przed kamerą. Nie zabrakło jej też na prezentacji jesiennej ramówki TVP.

Aleksandra Grysz opowiedziała o poronieniu

My obie wiedziałyśmy o sobie nawzajem od początku. Ja się trochę bałam. Chyba trzy tygodnie miałam termin wcześniej niż ona. Rozmawiałam z Małgosią, jak to ogłosimy, jak to zrobimy, czy razem, czy osobno, w jaki sposób. I Gosia też była jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się o tym, że coś jest nie tak - mówiła.