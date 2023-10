Aleksandra i Michał Żebrowscy o podziale domowych obowiązków. "Wkładasz naczynia do zmywarki dosyć KOSZMARNIE"

Aleksandra i Michał Żebrowscy o podziale domowych obowiązków. Postawili sprawę jasno

Reporterka Plejady w rozmowie nawiązała do instagramowej działalności Żebrowskich, zauważając, że w publikowanych treściach para podkreśla, iż razem zajmuje się domem oraz gromadką pociech. Aleksandra w odpowiedzi przekazała głos mężowi, sugerując, iż to on, zajmując się dziećmi, reprezentuje pewną zmianę w postrzeganiu ról kobiety i mężczyzny. Aktor przypisał jednak zasługi w tej kwestii swojej żonie, twierdząc, że to ona "jest tą zmianą" i zrobiła to "samodzielnie (...) z potrzeby serca i umysłu".