Aleksandra Kwaśniewska chwali się zdjęciem w bikini. "Pragnę przyciągnąć Waszą uwagę" (FOTO)

Na początku września Aleksandra Kwaśniewska i Marta Wierzbicka ogłosiły w mediach społecznościowych, że ruszają wspólnie w podróż do malowniczej Szwajcarii . Dziennikarka i aktorka spędziły poza granicami kraju tydzień, a sądząc po relacjach na Instagramie, ich wycieczka była niezwykle intensywna i obfitowała w wiele przygód . Podczas swoich babskich wojaży celebrytki wędrowały po szwajcarskich lasach i górach, zaliczyły niespodziewane spotkanie z kozą, a także przejechały się najwyższą windą zewnętrzną w Europie. Nie zabrakło czasu na błogi relaks i pluskanie się w basenie.

Aleksandra Kwaśniewska wróciła do Polski po intensywnej podróży

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tak samo było też niestety z szaloną podróżą Aleksandry Kwaśniewskiej , która kilka dni temu lansowała się już na jednym z celebryckich eventów . Odziana w szarą sukienkę dziennikarka po powrocie ze Szwajcarii wybrała się na pokaz nowej kolekcji biżuterii Tomasza Ossolińskiego . Mimo powrotu do polskiej rzeczywistości i zawodowych zobowiązań, zdaje się, że Aleksandra wciąż żyje zagraniczną wycieczką . W piątkowy wieczór opublikowała bowiem kolejny poświęcony jej post.

Aleksandra Kwaśniewska pozuje w bikini. "Pragnę przyciągnąć waszą uwagę"

Powyższym zdjęciem osoby w zbiorniku wodnym pragnę przyciągnąć Waszą uwagę do zamieszczonej obok mapy, która niestety średnio się prezentuje w stroju kąpielowym. Jest to bowiem z grubsza nasza Szwajcariada, czyli #grandtraintour, o której rozpiskę prosiliście i która prezentowała się następująco: Zurych -> Sankt Gallen -> Lucerna -> Bürgenstock -> Interlaken (stąd -> Lautenbrunnen -> Wengen -> Brienz i powrót statkiem do Interlaken) -> Montreux -> Zermatt -> Andermatt -> Zurych - pisała Aleksandra Kwaśniewska.