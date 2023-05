Aleksandra Kwaśniewska MASAKRUJE komentatora sportowego: "Dzieci od podawania piłek zostały zastąpione modelkami w strojach NIMFETEK"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Masakra, toż nikt tych kobiet do niczego nie zmusza, chcesz to podajesz piłeczki półgola, chcesz to jesteś prostytutką, nie chcesz to nie, a jak chcesz to jesteś narzekającą na wszystko Olą kwasniewską. To faktycznie żaden seksizm, jeśli by tak było nie byłoby ani jednej modelki na wybiegu, bo prezentowanie bikini to tez byłby seksizm