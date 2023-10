Aleksandra Kwaśniewska oburza się "fałszowaniem historii". Chodzi o zasługi jej ojca: "To jest NIEWIARYGODNE"

Przemo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 206 14 Odpowiedz

Ludobójstwo. Świat boi się to nazwać. Wszyscy milczą. Tak można nazwać to co teraz robi Izrael w Strefie Gazy, czyli getcie naszych czasów. Izrael zapędził ludzi do getta, zablokował tę strefę i skazał ludzi na życie w podłych warunkach. Najpierw zabierał im domy i ziemię, potem godność. W sobotę Izrael z całą pewnością umyślnie pozwolił na atak na taką skalę, aby mieć pretekst do zrównania z ziemią tego małego, gęsto zaludnionego regionu. Najlepszy wywiad świata nie wiedział co co sie świeci? Przypadkowo największy lotniskowiec USA był tak blisko? Bzdura. Nawet Egipt ich ostrzegał, ze Hamas cos grubego szykuje. Tysiące bomb spadają na cywili, w tym fosforowe, najbardziej brutalne i zabronione...nikt nie reaguje. Szpitale nie mają prądu i wody, by ratować rannych ludzi, w tym małe niewinne dzieci. Świat milczy. Cywile izraelscy ostrzeliwują osady palestyńskie. Świat milczy. Rząd Izraeka mówi, że żołnierze mogą robić co zechcą i nie będą za to sądzeni. Świat milczy. To masowa egzekucja ludzi, którzy nie mają prawa obrony i głosu, bo nazywa się ich terrorystami. Egzekucja brutalna, kara zbiorowa, mord, ludobójstwo. Ciągle słyszy o holokauście, a co oni wyprawiają? Świadomie skazują ludzi na okrutną śmierć i cierpienie. Łamią wszelkie zasady współczesnego świata. Byłem wściekły, gdy Hamas zaatakował Izrael. Czy jednak wszystkie doniesienia o tym ataku były prawdziwe? Niestety jak się okazuje prawdopodobnie nie. Wiele z nich ( nie mówię, że wszystkie) to kłamstwa stworzone po to, by usprawiedliwić to, co teraz się dzieje. Gdyby to działo się w innym kraju, gdyby to robił ktokolwiek inny niż Izrael, to Świat by go wyklął. Nie popieram ataku na Izrael i brutalności, choć trzeba przyznać, że Palestyna ma prawo walczyć o przetrwanie, a nazywanie ich terrorystami tylko dlatego, że walczą z okupantem jest propagandą. Rozumiem, że powinni siedzieć cicho i zdychać z głodu i chorób, bo inaczej Świat ich wyklnie? Przecież oni przez Izrael żyją jak szczury. Brak leków, gospodarki, normalnego życia, wolności. Są poniżani, zamykani, upadlani. Ile mogą wytrzymać? Co powinni zrobic?. Gdyby nie USA, Niemcy i Francja, to nie byłoby wojen w Syrii, Libii i innych krajach arabskich. Nie byłoby problemu Europy z imigrantami. Ten problem jest kolosalny. Już zaczynają się małe wojny domowe. A Świat patrzy na ludobójstwo i kłamstwo, i mówi ok...nie, nie jest ok. To diabelskie w czystej postaci. Czy nazywanie prawdy po imieniu to antysemityzm? A może nie wolno tego robić, bo każde najmniejsze złe zdanie temat Izraelitów, którzy nota bene Polaków uważają za wrogi okropny naród, będzie okrzyknięte antysityzmem? Dość! Dość...mam nadzieję, że ktoś przerwie to szaleństwo. Nie mogę, nie potrafię na to patrzeć.