Aleksandra Kwaśniewska radzi, jak reagować na pytania O DZIECI podczas świąt: "To trzeba ukrócić..."

To prawda, jesteśmy z mężem po 40 tce, nie możemy mieć dzieci, nie dzieliliśmy się ta wiadomością z rodzinami bo to nasza sprawa i nikomu nie będziemy się tłumaczyć, jednocześnie jest to dla nas trudny, zbyt intymny temat...I co jakaś uroczystość to temat jest wałkowany szczególnie przez rodzinę męża, a kto ci szklankę wody na starość poda? co on nie wie jak się dzieci robi? Na co wy czekacie? Ludzie są tak bezczelni, że nawet nie wiem jak to skomentować. Skończyło się na tym , że nie spotykamy się z tymi najbardziej " troskliwymi". Kiedyś koleżanka z byłej pracy ciągle mnie o to zagadywała ilekroć się widziałyśmy aż w końcu nie wytrzymam i jej powiedziałam żeby przestała mnie pytać i czy przyszło jej do głowy że po prostu nie możemy mieć dzieci i jest to trudny temat dla mnie. Przeprosiła szczerze i już więcej nie zapytała.