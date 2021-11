Aleksandra Kwaśniewska drąży temat BEZDZIETNOŚCI: "Z badań wynika, że część matek jest NIESZCZĘŚLIWA"

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kobieto zamilcz w końcu, ile można nawijać na ten sam temat. Jeśli nie możesz mieć dzieci to powiedz to wprost, a jeśli cię to boli to adoptuj, jest tyle potrzebujących dzieci. Możesz też wynająć surogatkę. Stać cię. Gwiazdy "Holiłudu" adoptują i jest dobrze. Możesz mieć małego Abdula albo jakiegoś Ping Ponga. Jeśli nie chcesz mieć dzieci to przestań się usprawiedliwiać i tłumaczyć poprzez atak na inne matki. Ale taka jest prawda, że na starość to będzie wyglądać tak, że będziesz najpewniej sama z mężem. Bo Twoi znajomi też będą starzy, i im bliżej śmierci to nie w głowie jacyś znajomi, tylko jest większe skupienie na rodzinie, wnukach, szczególnie jak się pojawiają problemy zdrowotne. Krąg się zacieśnia, a nie rozszerza.