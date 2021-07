Ewa Chodakowska, Blanka Lipińska i Agnieszka Woźniak-Starak - to nie jedyne gwiazdy, które nie chcą mieć dzieci (ZDJĘCIA)

Szacunek 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Doceniam każdą kobietę i mówię to jako jedna z nich zarówno te które nie chcą mieć dzieci jak i te które mają. Ich wybór ja mam 13 letniego syna i marzę o tym aby mieć jeszcze jedno dziecko jednak od kilku lat nic z tego….. takie życie musimy brać to co nam daje chociaż nie zawsze jest pięknie. Szanujmy się kobiety bo jeżeli my nie będziemy tego robić nawzajem to nikt was nie poszanuje….