Blanka Lipińska tłumaczy, dlaczego nie pragnie potomstwa: "Dlaczego mam sprowadzać kogoś na ten świat Z CZYSTEGO EGOIZMU?"

Była sobie młoda dziewczyna świeżo po ślubie. Rodzina naciskała ostro, PORA NA DZIECKO, I TO SZYBKO!! NIE MA CZASU!! Ona lubiła imprezować. Spotykać się na suto zakrapianych imprezkach, organizować z resztą też. W końcu uległa presji, zrobiła sobie dziecko. Nie dawała sobie zbytnio rady, co można tłumaczyć tym, że jednak pierwsze. W tle wyjścia na imprezy, dziecko samo w domu. Jakiś czas potem machnęła sobie z mężem drugie. W tle nadal melanże, zaczyna się alkoholizm jej oraz męża. W niej zero typowych matczynych odruchów, intuicji, co z resztą objawiało się już wcześniej. Dzieci coraz częściej zdane na siebie. Starsza córka bierze odpowiedzialność za młodszą, wychowuje ją. Alkoholizm i zaniedbanie się pogłębia, w domu zimno, w lodówce pasztet i suchy chleb do niego. Po pójściu do pracy starsza zabiera młodszą z domu rodzinnego i wychowuje, posyła do szkoły, zapewnia ciepły dom, regularne posiłki, uczy życia. Z matką nie chcą mieć kontaktu. Nie tęsknią, nie odwiedzają. Nie liczą na życiowe rady, matczyne wskazówki. Nie mają z matką tematu, które zwykle i tak kręciły się wokół niej i tego, jak ciężko ma w życiu. Przedstawiam Wam historię mojego życia, ja to te strasze dziecko. Czy chcę mieć swoje? Rodzina naciska, historia zatacza koło. Mnie i moją matkę różni rozwaga i brak możliwości wpływów jakichkolwiek osób trzecich, nawet rodziny. Poczuję, że chcę - będę mieć. Nie poczuję tego powołania, bo tak - bycie matką to swego rodzaju powołanie - nie będę nią. I nie ma to związku z egoizmem. Poświęciłam swoją młodość dla rodzeństwa. Odchowałam dziecko rodziców. Nie mam z tym problemów, cieszę się, że miała lepsze warunki rozwoju. Po prostu muszę CZUĆ, że będę lepszą matką od tej, która była moją. Wierzę, że ta chwila nadejdzie. Zrozumcie jedno: nie każdy ZASŁUGUJE na to, żeby być rodzicem. Jeśli ktoś czuje, że nie chce NIECH SIĘ TEGO TRZYMA. Niech nie krzywdzi dzieci. Nie obwinia za to, że życie nie wygląda tak, jak to sobie wymarzyli. Niektórzy są stworzeni do bycia bezdzietnym. I tyle.