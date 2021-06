Blanka Lipińska TOPLESS śpiewa "Sto Lat" Annie-Marii Siekluckiej, a Michele Morrone pokrzykuje z wody (ZDJĘCIA)

666 13 min. temu zgłoś do moderacji 24 3 Odpowiedz

Po pierwsze to nic takiego nie pokazała nie badzmy specjalnie pruderyjni.Po drugie to z mojej wrodzonej przekory im bardziej jest po niej jechane,tym bardziej ją lubie.Po 3 tak na pewno ksiązki i film to szmira.ALE sukcesu jej odmówic nie mozna,przynajmniej tego finansowego,ona nie płacze "dajcie mi hajsu bo nie mam za co pojechać na wakacje" jak co niektórzy artysci. Po 4 jesli te naiwne czytelniczki chcą to czytać i sie tym jarają,to nie widze powodu dlaczego Blanka miala by nie zarobic na nich.Skoro wyszła na przeciw zapotrzebowaniu i jest sprzedaż to ok. Po 5 ona olewa co o niej myslicie i nie spełnia waszych oczekiwań i to jest super❗