Simone Susinna dołączył do obsady "365 dni". Kim jest włoski model? (ZDJĘCIA)

Netfliks potwierdził rozpoczęcie produkcji kolejnych części "365 dni". Przypomnijmy, że niedawno film został nagrodzony Złotą Maliną za najgorszy scenariusz. Blanka Lipińska była wyjątkowo podekscytowana licznymi nominacjami ekranizacji jej powieści do niechlubnych statuetek i jeszcze kilka dni przed galą prosiła fanów, by z całych sił trzymali kciuki za jej film. Widocznie celebrytka miażdżące słowa krytyki wolała uznać za komplement, niż przyznać się do filmowej porażki.