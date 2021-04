Złote Maliny 2021. Blanka Lipińska jest ROZCZAROWANA tylko jedną wygraną: "Ale nic, POWALCZĘ ZA ROK"

Nie jest tajemnicą, że Blanka Lipińska była wyjątkowo podekscytowana licznymi nominacjami ekranizacji jej powieści do niechlubnych statuetek i jeszcze kilka dni przed galą celebrytka prosiła fanów, by z całych sił trzymali kciuki za jej film. Gdy w sobotę tuż po przebudzeniu Blania poznała wyniki tegorocznej edycji Złotych Malin, błyskawicznie postanowiła zabrać głos.

Dzień dobry moi kochani, to będzie piękny dzień. Gdy my spaliśmy, kapituła Złotych Malin ogłosiła wyniki. Miałabym inną minę pewnie, gdybym wygrała w głównej kategorii, czyli najgorszy film. Ale nie martwcie się i tak wygrałam w jednej, co stanowi rekord w tym kraju, ponieważ nigdy nikt z Polski ani nie był nominowany do tej nagrody, ani tym bardziej tej nagrody nie wygrał. Chyba nawet nikt spoza Hollywood nie był, także jest to duży sukces produkcji polskiej - oceniła.