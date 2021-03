Anna-Maria Sieklucka ZACHWYCONA nominacją do Złotych Malin: "To jest nagroda Hollywood" (WIDEO)

Ovw 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Proszę przeczytać "pakt autobiograficzny" i "pakt autobiograficzny bis" Lejeuna. Laura to Blanka Lipińska, która mówi to wprost, że sobie napisała swoje fantazje, które jak osoba rozbudzona seksualnie miała w dobie posuchy takie a nie inne. I nie to nie jest fantazja o gwałcie. Bo Laury nikt nie porywa. Podobnie jak Blanka Laura to kobieta alfa, ma faceta musia o którego musi dbać ona nie on. Więc samiec alfa i to porwanie jej nie lamie. To nie jest biedna dziewczynka a kobieta , która swojego porywacza molestuje a on mimo wszystko cofa sie z pójściem dalej. Ciekawe który z Panów na imprezie po alkoholu by czekał z pojsciem na calosc po tym jak kobieta naga lapalaby go nagiego za pośladki. A Massimo czekał. Druga sprawa to fakt że w filmie szczytem erotyki jest seks oralny kobita mężczyźnie, a w wywiadach Blanka też wypowiadała się na ten temat. Kolejny punkt to fakt, że Laura w wielu ujęciach wygląda jak Blanka Lipińska. Posługuje się językiem jakim się ona posługuje. Ponadto na okładce trzeciej książki jest zdjęcie Blanki Lipińskiej. A nasze głupie hipoktytyczne społeczeństwo jeżeli mowa o wdz staje w obronie Rubik i jej Pato edukacji seksualnej, która nie ma nic wspólnego z nauką i wiedzą a zabrania kobiecie opisać swoich fantazji seksualnych. Kiedy mowa o strajku kobiet to feministki mogą kląć i są wyzwolone , kobiety które nie przeklinają uznawane są za pruderyjne i zdewociale a jak w filmie pokazany jest język Polek takim jaki jest na ulicy, a taki jest to wielka obraza. W filmie nie widać Abny-Marii. Widać Blankę Lipińską. Dlaczego aż porwanie? Żeby on samicy alfa bez względu na to jaką wredna jest nie odesłał z powrotem. Żeby mogła być samica alfa i jednocześnie być zaopiekowania przez samca alfa który da jej być gorsza niż złośnica z poskromienia złośnicy Szekspira. Co do scen erotycznych. Są może że cztery. W tym trzy ze stosunkiem oralnym, jedna na golasa gdzie są raptem cztery pozycje, jedna w sklepie w ubraniach kilka sekund, i że dwie trzy takie dotykanie po kilka sekund. W Wiedźminie tym z Żebrowskim tego więcej. A jakoś nikt z aktorek dziwek nie robi. I to nie syndrom sztokholmski..ona sama się godzi i sama prowokuje oprawce. A wcale nie musi. Bo nie ma obcinanych palcu, nie jest związana nikt jej nie bije. Chodzi po sklepach wydaje krocie na ciuchy i na zostanie z Masissiomo decyduje się sama. A jechanie bezczelne po cudzej fantazji to już pezesada