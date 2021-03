Sukces Blanki Lipińskiej: "365 dni" dostał... SIEDEM nominacji w długiej liście do Złotych Malin!

Layla 21 min. temu zgłoś do moderacji 44 1 Odpowiedz

No jakby wszyscy wiemy że film był słabym gniotem... Ale rozgłos? Zgadza się. Blania zarobiła duży hajs? Zgada się. Ludzie z ciekawości go oglądali lub będą oglądać? Zgadza się. Masimo czyt główny aktor ma fejm i nowe rolę? No ku wa zgadza się 🤷🏼‍♀️ Siksy z zagranicy nie nadążały nagrywać TikTokow z obleśnym Are you lost baby girl 🤯... Ja myślę że Blania wcale się nie przejmie Złota Malina 😆 jest fejm, są hajsy, cel i marzenia osiągnięte a ciągle wracania to tej szmiry powoduje że tak szybko o tym nie zapomnimy 🤦🏼‍♀️