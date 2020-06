Studencka organizacja żąda USUNIĘCIA "365 dni" z Netflixa! ""Romantyzuje" porwanie, przemoc seksualną i syndrom sztokholmski"

ergo 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

To tylko durny film. Fikcja. Widziałam 20 ale był nudny wylączyłam. Wspolczesny świat to protest przeciwko wszystkiemu. Np. Rasizm. Jak czarni masowo zabijają białych rolników w RPA to nikt nie robi problemu. Jak czarny komik cały występ nasmiewa sie z białych to jest śmieszne. Jak usa biały powie to ciemnoskorej sprzedawczyni ze chce CZARNĄ bluzkę to jest rasizm