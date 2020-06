Prestiżowy magazyn "Variety" MIAŻDŻY "365 dni": "JĘKI ŻENADY będzie słychać aż w Warszawie"

"Prawdopodobnie jeden z najgorszych filmów stulecia do tej pory", "Co za śmietnik " - piszą internauci.

Oprócz internautów film oceniają też zagraniczni recenzenci. Zgodnie piszą, że 365 dni to produkcja "bliska filmom pornograficznym" i zwracają uwagę, że promuje niepokojące zachowania, jak np. to, że kobieta zakochuje się w porywaczu, który ją więzi i uprawia z nią seks.

Połączmy to jeszcze z milczącym podziwem dla, posiadanego przez Massimo, statusu "samca alfa" i mafiosa i jedyne co pozostaje to nadzieja, że ten całkowicie niedorzeczny film, w jakiś sposób będzie w stanie się obronić, pomimo chorych i archaicznych założeń, które nawet nie ocierają się o realny świat. I lepiej mieć zapas tej nadziei, który i tak na pewno zostanie wyczerpany. To za sprawą zakończenia, które tak bezwstydnie sugeruje kontynuację (ho-ho, ta seria ma jeszcze 2 książki!), że jęki żenady słyszalne będą aż w Warszawie - podsumowuje recenzentka.