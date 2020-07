Duffy też protestuje przeciwko "365 dniom": "Film zakłamuje temat handlu ludźmi, porwań i gwałtów"

Redyt 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 11 Odpowiedz

Film to badziew i to nie podlega dyskusji. Ale czy nie zastanawia was jedna sprawa że zawsze akurat przed premierą płyty kolejnej znanej osobie przypomina się że była molestowana czy też gwalcona? Kim jest ten drań? "Wiem ale nie powiem..." to na co ona liczy?? Że zjawi się Batman i z jej myśli wyczyta kim jest ten drań??? Od tego jest policja. Czy zgłosiła to na policję?? Pomyślcie sami...