Duffy powraca po 10 latach i ujawnia szokujące powody swojego zniknięcia: "Zostałam ZGWAŁCONA, ODURZONA I UWIĘZIONA"

Duffy to walijska piosenkarka, która 12 lat temu wylansowała przebój Mercy. Gwiazda zdobyła trzy statuetki Brit Awards i nagrodę Grammy za debiutancki album Rockferry. W 2010 roku po wydaniu drugiej płyty nagle zniknęła z show biznesu. Przez ostatnie lata nikt nie wiedział, co się z nią działo.

Możecie sobie tylko wyobrazić, ile razy chciałam o tym napisać. Zastanawiałam się, jak powinnam to zrobić i jak się będę po tym czuć. Cóż, nie jestem pewna, dlaczego teraz jest odpowiedni moment, ale czuję, że to może mnie wyzwolić. Wielu z was zastanawiało się, co się ze mną działo, dlaczego zniknęłam. Latem zeszłego roku pewnemu dziennikarzowi udało się ze mną skontaktować. Był tak uprzejmy i dobry, że poczułam się na siłach, by o wszystkim mu opowiedzieć. Prawdą jest - i proszę, zaufajcie mi, że teraz jest w porządku i jestem bezpieczna - że zostałam zgwałcona, odurzona narkotykami i uwięziona na kilka dni. Przeżyłam. Dojście do siebie zajęło mi dużo czasu - napisała Duffy.