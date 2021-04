Złote Maliny 2021. Znamy zwycięzców!

Plotkara 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Elegia dla bidoków była spoko, a Glen super zagrała, nie wiem o kij im chodzi. Może, że nudnawy, ale takie filmy już tak mają i to jest w nich najlepsze. Można było go zrobić lepiej, ale żeby od razu malina? Przesada jak dla mnie. Wyspa fantazji była żenująca, jedno wielkie WTF, filmy vegi mają więcej spójności i logiki niż to coś xD Hubi - Kyrie elejson, nie wiem jakim cudem dotrwałam do końca. 365 - wiadomo. Reszty tych zacnych tytułów nie widziałam.