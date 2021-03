Glenn Close dostała nominacje do Oscara i Złotej Maliny. ZA TĘ SAMĄ ROLĘ...

klops 28 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

All About Steve za który to film, Bullock dostała Malinę to jedna z najśmieszniejszych komedii jakie znam. Tego za który dostała Oscara nie oglądałam. Dość ma człowiek trudnych sytuacji we własnym życiu ,by katować się amerykańskimi dramatami z księżyca