Blanka Lipińska chwali się płaskim brzuchem i zdradza sekret szczupłej sylwetki: "NIE ŻRĘ" (FOTO)

Jdjjdndn 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Napisała prawdę ale baby jak zwykle hejtuja. Skoro nie była spasiona to nie wymaga godzin ćwiczeń i wyrzeczeń. Ktoś wspomniał ze zero cukru i siłownia. Prawda jak nie żreć tyle to cukier tez. Wszyscy zazdrościcie ze ma figurę ale sama wie jak o nią dbać. W jej przypadku nie żreć. Skoro jej wystarcza mała ilość posiłków i czuje się dobrze to tylko zazdrościć. Sama jem teraz tylko trzy małe posiłki i nigdy nie ćwiczyłam i brzuch robi się płaski. Żołądek się powoli kurczy i nie chce się jeść. Gorzej ze słodyczami ale widziałam ze jak ich nie jadłam przez długi czas to jednak ciało jest inne, jędrne i mniej celulitu. To wszystko wiąże się tylko z żarciem i nie mówcie ze jest inaczej.