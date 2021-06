Blanka Lipińska ocenia swoją figurę sprzed lat: "Było się kiedyś CHUDYM" (FOTO)

laura 53 min. temu zgłoś do moderacji 211 4 Odpowiedz

Ladna figura, ale tak jak Siwiec bardzo szybko starzeje jej sie twarz. Tylko 35 lat! Jedna rzecz to bedzie nadmierne opalanie, zwlaszcza solara od mlodych lat. Druga to szybko utrata wai i drastyczna dieta ze zbyt mala zawartoscia tluszczu. Trzecia to wypelniacze. Zauwazcie, ze nawet mlodziutka Kylie Jenner ma bez filtrow skore niezbyt jedrna. Nie bierzcie przykladu dziewczyny.