Blanka Lipińska zdradza, co je na kolację: "PODGRZANY SOK, KTÓRY UDAJE ZUPĘ"

Czasami oglądam na ig celebrytów, których relacje skrzętnie pudelek kalkuje do artykułów, i wiecie co? Dużo tutaj dopisanych historii... Za dużo. Blanka jest jaka jest, przynajmniej nie kreuje się na znawce wszystkiego - zwykle odsyła do specjalistów, choćby z barteru. To już coś, niektórzy celebryci przeczytają jakaś publikację i uważają się za guru. Więcej pokory...