Sylwia Peretti wyznaje: "NIE CHCEMY MIEĆ DZIECI. Czy to takie DZIWNE?!"

Kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludzie myślą, jak ktoś bierze ślub, to muszą być dzieci. Oboje dzieci mamy, a wspólnych nie chcemy mieć. Nie wiem, czy to takie dziwne? Jest to indywidualna sprawa każdej pary. Takie pytania w ogóle nie powinny padać. My po prostu nie chcemy z wygody i z zaangażowania zawodowego. A inni być może nie mogą mieć dzieci. Wtedy takie pytania kompletnie nie są na miejscu, bo nie chcieć, a nie móc, to dwie różne rzeczy - napisała.