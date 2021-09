Aleksandra Kwaśniewska szczerze o przyjaciółkach, które zaszły w ciążę: "Poczułam się NIEMALŻE ZDRADZONA"

Po sześciu latach na antenę TVN Style wrócił talk show "Miasto Kobiet". Jedną z nowych prowadzących została Aleksandra Kwaśniewska , córka byłego prezydenta, która jeszcze do niedawna zarzekała się, że nie wróci do telewizji.

To ja będę tutaj adwokatem diabła. Z drugiej strony to jest trudne dla mnie, jako dla osoby bezdzietnej, która ma wiele przyjaciółek, które mają dzieci. Jak ta ostatnia zaszła w ciążę, to ja się czułam niemalże zdradzona. Nagle się okazało, że uczestniczę w rozmowach, które są ciągle o dzieciach, a ja nie mam nic do powiedzenia w tym temacie - przyznała na antenie Kwaśniewska.