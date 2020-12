Aleksandra Kwaśniewska wciąż walczy z pytaniami o dziecko. "Latka lecą, młodsi nie będą"

Wiem 5 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Mamy 2020, za chwilę 2021 rok, a ludzie nadal pytają innych ludzi (w tym przypadku obcych!) o to, czemu nie mają dzieci. Na boga, opamiętajcie się! Nie chce to nie ma! Nie może, to też nie ma. Czy wam się w tyłkach poprzewracało? Myślicie że wścibskie pytania zachęcą kogoś do posiadania dzieci wbrew swojej woli? No ludzie...