Poirytowana Aleksandra Kwaśniewska odpowiada na przytyk o braku potomstwa: "Niektórzy do końca życia nie są w stanie WYHODOWAĆ MÓZGU"

Wyrozumiałość 55 min. temu

Wedlug mnie nie moga miec dzieci,nie sadze by nie chcieli majac juz wszystko i dobre zaplecze finansowe...ale co maja powiedziec Nie mowia nic w tym temacie I im sie nie dziwie...w zyciu nie mozna miec wszystkiego ponoc Szkoda! A tego typu uwagi o dzidzi sa nie na miejscu Czy ktos nie moze miec dzieci czy tez moze i nie chce to jego sprawa Dlatego takich pytan o dzieci niepowinno sie komus zadawac...jesli ktos np ich nie moze miec to takie pytanie jest jak sztylet w serce Nie kazdy tez musi marzyc o dziecku Nie dla kazdego tj priorytet Ci co posiadaja dzieci zawsze chca tym co nie maja mowic,ze musza miec albo najwyzsza pora miec...jak ktos moze i chce to je ma Jak nie ma to nie ma bo nie moze lub nie chce Proste