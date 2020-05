Ironiczna Ola Kwaśniewska pokazuje zdjęcie z Kubą Badachem i zapewnia: "Tak wyglądamy, gdy CHCEMY BYĆ SEKSI"

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach niezwykle dbają o to, by ich życie prywatne rzeczywiście pozostało "prywatne" i konsekwentnie nie komentują w mediach swojego związku. Badach, który był jurorem polsatowskiego "The Four", na konferencji programu nakrzyczał nawet na jedną z reporterek, która zapytała go o Kwaśniewską. Później do końca wydarzenia dąsał się, że promując program rozrywkowy, należący przecież do szeroko pojętego show biznesu, ktoś śmie zadać mu pytanie niezwiązane z muzyką...