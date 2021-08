Skromna Ola Kwaśniewska o swojej nowej "pracy": "Mam olbrzymią nadzieję być uczestniczącym świadkiem DOPEŁNIENIA SIĘ EMANCYPACJI KOBIET"

Kwaśniewska nie ukrywa, że jej misją jest uświadamianie kobiet. Skromnie zalicza siebie do grona świadków "dopełniania się emancypacji kobiet", procesu zaczętego już w XVIII wieku. To miłe, że program z kobietami dla kobiet emitowany w komercyjnej stacji ma pomóc innym w emancypacji. Pewnie gdyby nie Ola Kwaśniewska, ten proces byłby znacznie powolniejszy.

Mam olbrzymią nadzieję być uczestniczącym świadkiem dopełnienia się emancypacji kobiet. Chciałabym, żebyśmy naprawdę mocno stanęły na dwóch nogach, zrozumiały, że naprawdę mamy te same prawa co mężczyźni i nie musimy wstydzić się tego, że chcemy więcej - kontynuuje zaangażowana "dziennikarka", dodając:

Chciałabym, żeby to wybrzmiewało w naszym programie i żeby nasze bohaterki pokazywały na własnym przykładzie, że to jest możliwe i że jesteśmy w tym razem. Nie znaczy to jednak, że na naszej kanapie będzie miejsce wyłącznie na jedyny słuszny światopogląd. Jesteśmy ciekawe ludzi, chcemy ich słuchać i naprawdę usłyszeć się nawzajem, a wszystko po to, by inspirować kobiety po drugiej stronie ekranu - przekonuje.