Marzena Rogalska WRACA DO TVN!

W lutym Marzena Rogalska niespodziewanie ogłosiła, że odchodzi z TVP. Prezenterka spędziła w szeregach stacji przeszło 12 lat i była jedną z jej największych gwiazd. Decyzja Rogalskiej o zakończeniu współpracy z Telewizją Polską odbiła się w mediach szerokim echem, a wielu błyskawicznie zaczęło zastanawiać się, jaki będzie kolejny zawodowy krok dziennikarki.

W marcu informowaliśmy Was, że Marzena Rogalska rozpoczęła negocjacje z byłym pracodawcą, TVN. Na korytarzach siedziby stacji mówiło się nawet, że prezenterka może zasilić grono prowadzących "Dzień Dobry TVN". Niedawno sama zainteresowana tajemniczo wspomniała o zawodowej przyszłości.

W piątek Marzena Rogalska w końcu oficjalnie rozwiała wszelkie wątpliwości. Goszcząc na kanapie "Dzień Dobry TVN", potwierdziła, że już wkrótce zobaczymy ją na antenie TVN Style. Rogalska poprowadzi powracający w nowej odsłonie program "Miasto Kobiet", który przed laty był jednym z najpopularniejszych formatów stacji.

Rogalska będzie jedną z trzech prowadzących odświeżonego po latach "Miasta Kobiet". Prezenterka ma już spore doświadczenie z telewizyjnym formatem - występowała w nim bowiem od 2004 do 2008 roku.

Co się zmieniło? Jestem 20 lat starsza. Jestem na Instagramie, którego kiedyś jeszcze nie było. To jest miejsce spotkań fantastycznych kobiet. Daje nam dostęp do prawdziwych historii i z tego chcemy czerpać - mówiła na antenie "DD TVN".

Rogalska podkreśliła, że w debiutującym 4 września programie zobaczymy zarówno znane twarze, jak i zwykłe kobiety, które będą inspirować widzów. Dużą rolę w programie będą odgrywać interakcje z widzami w sieci.

Będziemy dostępne dla was w sieci. Możecie do nas pisać i dzielić się swoimi historiami - zapowiedziała.

Rogalska ogłosiła już także powrót do TVN na instagramowym profilu, na którym udostępniła kilka zdjęć ze studia porannego programu stacji. Prezenterka nie kryła podekscytowania powrotem na antenę TVN Style

Dzień dobry w piątek 13-go! A 13 jak wiecie to moja liczba. Cieszę się, że właśnie dziś mogę Wam powiedzieć co dalej… Historia zatoczyła koło… Program, który był zawsze bliski mojemu sercu i był inspiracją do dalszych działań wraca w nowej odsłonie! - zapowiedziała uradowana.

Rogalska opowiedziała także nieco, co już jesienią zaprezentuje widzom programu.

We wrześniu nowe Miasto Kobiet! Będziemy poruszały aktualne tematy, rozmawiały o tym co ważne, co nam daje siłę, co ją odbiera, między innymi po to, żeby dowiedzieć się CZEGOŚ WIĘCEJ o nas, o Was. Bez pouczania, bez pokazywania jedynego, "słusznego" punktu widzenia. W naszym programie jest miejsce dla każdego. Nie mogę się doczekać! - przyznała.

Nie możecie się doczekać nowego "Miasta Kobiet"?