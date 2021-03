Marzena Rogalska nieśmiało zdradza plany po odejściu z TVP: "Uśmiechnę się Z INNEGO MIEJSCA"

Po głośnym rozstaniu Rogalskiej z Telewizją Polską powoli opadają już jednak emocje, a sama zainteresowana coraz śmielej duma o tym, co może przynieść przyszłość. Co prawda do tej pory dziennikarka nie ogłosiła, jakie dokładnie ma plany, jednak w niedawnej dyskusji z fanami na Instagramie uchyliła nieco rąbka tajemnicy. Wygląda bowiem na to, że niedługo może powrócić na szklany ekran.