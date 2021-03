Marzena Rogalska "ostrzegała" Tomasza Kammela, że chce odejść z TVP? "Mówiłam mu: "Kto wie, czy to nie nasz OSTATNI PROGRAM""

Pamiętam, że tego dnia, kiedy wypadł mój dyżur, ludzie byli dość okrutni, ale nie chciałam podejmować tej decyzji pod presją, ale ja ją zrobiłam przede wszystkim dla siebie. Był to taki dzień niesamowity dla mnie, dlatego że ja kilkakrotnie, gdzieś podświadomość wyprzedziła moją decyzję, zaczęła się kształtować, zapadła wieczorem – powiedziałam do mojego partnera programowego: "Kto wie, kto wie, czy to nie jest nasz ostatni program...". I ja to powtórzyłam kilkakrotnie, ze trzy razy na pewno - wyznała.