Aleksandra Kwaśniewska świętuje 8. rocznicę ślubu, wspominając "japońską" sesję z mężem

Yay or Nay 11 min. temu zgłoś do moderacji 32 0 Odpowiedz

A skąd ty wiesz, że oni nie chcą mieć dzieci? Żyjesz pod materacem? Może mają problemy? Najłatwiej osądzać, że będą żałować itd. Odczepcie się ludzie, żyjcie swoim życiem. Współczuję im tego życia na świeczniku. Przeciętny Kowalski ma sąsiadkę co może go obgadać, oni mają pół Polski co się interesuje ich życiem seksualnym.