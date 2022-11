Aleksandra Popławska ujawnia, dlaczego nie zdecydowała się na ślub ze starszym o 18 lat Markiem Kalitą. "NIE JESTEM ZAINTERESOWANA"

Przeszlosc 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Hej mam pytanie, trochę do starszych osób - jak się zywilo zwierzęta, gdy nie było przelewów, kurierów, nie można było zamówić karmy (chyba nawet karm nie było, pamiętam że jak bylam dzieckiem to szalem był pedigree w sklepie), nie było smaczków, gryzakow takich jak teraz i jedyna opcja to sklep zoologiczny (w którym też niewiele było?). w sensie jak się ludzie opiekowali psami, kotami? Co one jadly? Jak był problem to co się robilo? Bo behawiorystow też nie było. Samemu trzeba było sobie radzić