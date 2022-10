Aleksandra Popławska uciekła od zgiełku miasta i zamieszkała na skraju Puszczy Kampinowskiej. Tak wygląda jej dom (ZDJĘCIA)

karmela 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkają niedaleko mnie. Ona jak ona ale małżonek to taki chodzi nadęty jak by myślał, że wszyscy go znają i będą go nagabywać. A tu wszyscy mają go w nosie. Sąsiad jak sąsiad. A ten zerka spode łba, kołnierz stawia, przemyka, no kabaret